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Эрикссон, у которого нашли рак, возглавил команду легенд «Ливерпуля» на матч с «Аяксом»

Эрикссон, у которого нашли рак, возглавил команду легенд «Ливерпуля» на матч с «Аяксом»
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Шведский футбольный тренер Свен-Горан Эрикссон будет сегодня, 23 марта, возглавлять команду легенд «Ливерпуля» на матч с бывшими звёздами амстердамского «Аякса», сообщает сайт мерсисайдцев. Встреча проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

Напомним, в январе болельщики «красных» запустили акцию, призывающую поставить тренером легенд мерсисайдцев Свен-Йорана Эрикссона, который ранее заявил, что всегда болел за «Ливерпуль» и хотел быть тренером этой команды.

В январе этого года шведский специалист сообщил, что ему диагностировали онкологическое заболевание. По словам Эрикссона, ему осталось жить в лучшем случае год. Эрикссону 76 лет. Швед тренировал сборную Англии с 2001 по 2006 год. Также Свен‑Йоран работал с «Бенфикой», «Ромой», «Сампдорией» и «Лацио». «Бенфику» Эрикссон трижды приводил к чемпионскому титулу, а с «Ромой» выиграл Кубок Италии. С 2022 по 2023 год Свен работал спортивным директором шведского клуба «Карлстад».

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