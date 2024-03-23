Президент «Барселоны»: мы получаем сумасшедшие предложения по таким игрокам, как Ямал

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что клуб получает предложения о трансфере по ряду игроков основного состава, но каталонцы не хотят отпускать своих футболистов.

«Мы получаем сумасшедшие предложения по таким игрокам, как Ламин Ямал, около € 200 млн, и мы, конечно же, отклоняем их. Мы доверяем Ламину, и нам не нужно его продавать.

Также мы получили предложения по Алексу Бальде, Фермину Лопесу, Педри, Френки де Йонгу, Рональду Араухо, Гави… мы не хотим продавать наших звезд», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

«Барселона» после 29 туров Ла Лиги занимает второе место, имея в своём активе 64 очка. Турнирную таблицу испанской Примеры возглавляет мадридский «Реал» (72).