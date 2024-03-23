Легенды «Ливерпуля» под руководством Эрикссона, у которого обнаружили рак, обыграли «Аякс»

Матч между легендами «Аякса» и «Ливерпуля», завершился победой красных со счётом 4:2. Отметим, что в качестве главного тренера легенд «Ливерпуля» выступил Свен-Йоран Эрикссон, у которого диагностировали рак.

Напомним, в январе болельщики «красных» запустили акцию, призывающую поставить тренером легенд мерсисайдцев Свен-Йорана Эрикссона, который ранее заявил, что всегда болел за «Ливерпуль» и хотел тренировать эту команд.

В январе нынешнего года шведский специалист сообщил, что у него диагностировали онкологическое заболевание. По словам Эрикссона, ему осталось жить в лучшем случае год. Эрикссону 76 лет. Швед тренировал сборную Англии с 2001 по 2006 год. Также Свен‑Йоран работал с «Бенфикой», «Ромой», «Сампдорией» и «Лацио». Эрикссон трижды приводил «Бенфику» к чемпионскому титулу, а с «Ромой» выиграл Кубок Италии. С 2022 по 2023 год Свен работал спортивным директором шведского клуба «Карлстад».