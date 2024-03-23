Илья Родионов рассказал, появилась ли уверенность после победы в матче с Уругваем

Полузащитник молодёжной сборной России U21 Илья Родионов рассказал, повлиял ли результат товарищеского матча с Уругваем U20 (1:0) на уровень уверенности.

«Уверенность должна быть в каждом футболисте. Если футболист знает, что умеет играть, то должен доказывать это и проявлять свои лучшие качества. Я уверен, что в прошедшим двух матчах мы были сильнее уругвайских футболистов. Мы это доказали на поле», — сказал Родионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, что сегодня, 29 марта 2024 года подопечные Ивана Шабарова разгромили уругвайским «Насьональ» U21 в товарищеском матче со счётом 7:2. На 18-й минуте игры Кирилл Глебов открыл счёт с передачи Никиты Салтыкова. Затем Артём Быковский забил два гола подряд, отличившись на 28-й и 30-й минутах. Во втором тайме вышедший на замену Илья Родионов оформил дубль (63-я и 85-я минуты). Ещё по одному голу на счёту Александра Чупаёва (80-я минута) и Игоря Дмитриева (90-я минута, с пенальти). В составе уругвайской команды дважды отличился Дилан Кардосо, забивший на 47-й и 71-й минутах. Он же не реализовал пенальти в ворота россиян на 56-й минуте.