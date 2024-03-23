Лаймер: «Бавария» — один из самых больших клубов Европы с самыми большими целями

Австрийский полузащитник «Баварии» Конрад Лаймер поделился эмоциями от игры за мюнхенский клуб.

«Я прекрасно провёл время в «Лейпциге», но «Бавария» — это нечто большее: один из самых больших клубов Европы с самыми большими целями. Там ты замечаешь это каждый день. Когда в итоге не удаётся выиграть всё, значит, вы выступили недостаточно хорошо. Нужно побеждать всегда и везде, и это ведёт тебя вперёд как спортсмена», — приводит слова Лаймера Bayern & Germany.

Напомним, Лаймер перешёл в «Баварию» на правах свободного агента из «РБ Лейпциг» летом 2023 года. Контракт 26-летнего австрийского полузащитника с мюнхенцами рассчитан до лета 2027-го. В нынешнем сезоне австриец принял участие в 32 матчах «Баварии», в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.