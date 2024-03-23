«Проведение матча было оправдано». Тренер «Зенита» Семак — об игре с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с проведением товарищеской встречи между питерским клубом и сербской «Црвеной Звездой». Матч проходил на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершился минимальной победой хозяев — 1:0.

«Не было ли мысли отменить игру с «Црвеной Звездой»? Я не принимаю такие решения. Принимает руководство. Со своей стороны скажу, что проведение матча было оправдано. Сербский народ показал своим примером ту поддержку, которую они нам оказывают.

Я хочу поблагодарить сербских болельщиков за сочувствие и сопереживание в сложный момент для нашей страны. А что касается игры, то хозяева были удачливее. Мы не реализовали свои моменты, но игра получилась интересной», – сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.