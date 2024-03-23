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«Проведение матча было оправдано». Тренер «Зенита» Семак — об игре с «Црвеной Звездой»

«Проведение матча было оправдано». Тренер «Зенита» Семак — об игре с «Црвеной Звездой»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с проведением товарищеской встречи между питерским клубом и сербской «Црвеной Звездой». Матч проходил на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершился минимальной победой хозяев — 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
23 марта 2024, суббота. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Кнежевич – 82'    

«Не было ли мысли отменить игру с «Црвеной Звездой»? Я не принимаю такие решения. Принимает руководство. Со своей стороны скажу, что проведение матча было оправдано. Сербский народ показал своим примером ту поддержку, которую они нам оказывают.

Я хочу поблагодарить сербских болельщиков за сочувствие и сопереживание в сложный момент для нашей страны. А что касается игры, то хозяева были удачливее. Мы не реализовали свои моменты, но игра получилась интересной», – сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

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