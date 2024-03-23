Бразилия обыграла Англию благодаря голу 17-летнего Эндрика

Завершился товарищеский матч между сборными Англии и Бразилии. Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Англия. Встречу обслуживала бригада португальских арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче бы забит на 81-й минуте. Его автором стал 17-летний Эндрик. Отметим, что этот гол стал первым для игрока за основную сборную страны.

Два последних матча между сборными Англии и Бразилии завершились вничью. В игре 2013-го года встреча завершилась со счётом 2:2. В составе бразильцев забитыми мячами отметились нападающий Фред и полузащитник Паулиньо. Автором первого гола в составе англичан стал Алекс Окслейд-Чемберлейн, а второй мяч на свой счёт записал форвард Уэйн Руни. В матче, который проходил в 2017-м году голов забито не было — 0:0.