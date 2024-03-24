Франция — Германия: после первого тайма гости выигрывают со счётом 1:0

Сегодня, 23 марта, проходит товарищеский матч между сборными Франции и Германии. Команды играют на стадионе «Групама» (Лион, Франция). Встречу обслуживает бригада испанских арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. После первого тайма счёт в матче — 0:1.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На седьмой секунде полузащитник сборной Германии Флориан Вирц дальним ударом открыл счёт в матче. Ему ассистировал Тони Кроос.
Последний раз команды играли между собой в рамках товарищеского матча, который состоялся 12 сентября 2023 года. Сильнее оказалась сборная Германии, которая обыграла французов со счётом 2:1. За немцев отличились нападающие Лерой Зане и Томас Мюллер, которые играют за один клуб — мюнхенскую «Баварию». У французов с пенальти гол забил Антуан Гризманн.
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