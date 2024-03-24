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Франция — Германия: Хаверц забил второй мяч гостей на 49-й минуте

Франция — Германия: Хаверц забил второй мяч гостей на 49-й минуте
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Сегодня, 23 марта, проходит товарищеский матч между сборными Франции и Германии. Команды играют на стадионе «Групама» (Лион, Франция). Встречу обслуживает бригада испанских арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче — 0:2.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
23 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Германия
0:1 Вирц – 1'     0:2 Хаверц – 49'    

На 49-й минуте сборная Германии увеличила своё преимущество благодаря голу полузащитника Кая Хаверца.

Последний раз команды играли между собой в рамках товарищеского матча, который состоялся 12 сентября 2023 года. Сильнее оказалась сборная Германии, которая обыграла французов со счётом 2:1. За немцев отличились нападающие Лерой Зане и Томас Мюллер, которые играют за один клуб — мюнхенскую «Баварию». У французов с пенальти гол забил Антуан Гризманн.

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