Франция — Германия: Хаверц забил второй мяч гостей на 49-й минуте

Сегодня, 23 марта, проходит товарищеский матч между сборными Франции и Германии. Команды играют на стадионе «Групама» (Лион, Франция). Встречу обслуживает бригада испанских арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче — 0:2.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 49-й минуте сборная Германии увеличила своё преимущество благодаря голу полузащитника Кая Хаверца.

Последний раз команды играли между собой в рамках товарищеского матча, который состоялся 12 сентября 2023 года. Сильнее оказалась сборная Германии, которая обыграла французов со счётом 2:1. За немцев отличились нападающие Лерой Зане и Томас Мюллер, которые играют за один клуб — мюнхенскую «Баварию». У французов с пенальти гол забил Антуан Гризманн.