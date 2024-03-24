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18-летний Майну дебютировал за сборную Англии

18-летний Майну дебютировал за сборную Англии
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18-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну дебютировал за сборную Англии в товарищеском матче с Бразилией. Напомним, встреча завершилась победой гостей, а единственный гол в матче забил 17-летний Эндрик. Майну появился на поле на 75-й минуте при счёте 0:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
23 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 1
Бразилия
0:1 Эндрик – 80'    

Майну выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за манкунианцев 21 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Сборной Англии предстоит провести товарищескую встречу с Бельгией, которая пройдёт во вторник, 26 марта. Старт запланирован на 22:45 мск.

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