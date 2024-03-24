«Реал» объявит о подписании Мбаппе перед началом Евро-2024 — RMC Sport

Мадридский «Реал» намерен объявить о том, что нападающий Килиан Мбаппе, на текущий момент выступающий за «Пари Сен-Жермен», стал новым игроком «сливочных», перед началом грядущего чемпионата Европы, стартующего 14 июня. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, официальное объявление о подписании 25-летнего футболиста точно не будет сделано до того момента, пока «Реал» и «ПСЖ» не вылетят из Лиги чемпионов, где они могут встретиться.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Сообщалось, что президент «Королевского клуба» Флорентино Перес уже уведомил тренерский штаб, что по окончании сезона Мбаппе присоединится к команде.