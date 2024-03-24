Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» объявит о подписании Мбаппе перед началом Евро-2024 — RMC Sport

«Реал» объявит о подписании Мбаппе перед началом Евро-2024 — RMC Sport
Комментарии

Мадридский «Реал» намерен объявить о том, что нападающий Килиан Мбаппе, на текущий момент выступающий за «Пари Сен-Жермен», стал новым игроком «сливочных», перед началом грядущего чемпионата Европы, стартующего 14 июня. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, официальное объявление о подписании 25-летнего футболиста точно не будет сделано до того момента, пока «Реал» и «ПСЖ» не вылетят из Лиги чемпионов, где они могут встретиться.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Сообщалось, что президент «Королевского клуба» Флорентино Перес уже уведомил тренерский штаб, что по окончании сезона Мбаппе присоединится к команде.

Материалы по теме
«Реал» не отпустит Мбаппе на Олимпийские игры в Париже — журналист де Мон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android