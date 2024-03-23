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«Реал» не отпустит Мбаппе на Олимпийские игры в Париже — журналист де Мон

«Реал» не отпустит Мбаппе на Олимпийские игры в Париже — журналист де Мон
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Мадридский «Реал» не намерен отпускать нападающего Килиана Мбаппе, который присоединится к команде по окончании нынешнего сезона, на грядущую летнюю Олимпиаду. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 25-летний футболист уже подписал контракт с «Королевским клубом». При его подписании Мбаппе было объявлено, что «Реал» не отпустить его на Олимпийские игры. Подчёркивается, что французский нападающий принял условие «сливочных», несмотря на желание его оспорить.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, планируется, что Олимпиада 2024 года будет проходить с 26 июля по 11 августа.

Ранее появлялась информация, что главный тренер молодёжной сборной Франции Тьерри Анри планирует взять на Олимпийские игры трёх игроков старше 23 лет, среди которых будет Мбаппе, а также нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн и форвард «Милана» Оливье Жиру.

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