«Реал» не отпустит Мбаппе на Олимпийские игры в Париже — журналист де Мон

Мадридский «Реал» не намерен отпускать нападающего Килиана Мбаппе, который присоединится к команде по окончании нынешнего сезона, на грядущую летнюю Олимпиаду. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 25-летний футболист уже подписал контракт с «Королевским клубом». При его подписании Мбаппе было объявлено, что «Реал» не отпустить его на Олимпийские игры. Подчёркивается, что французский нападающий принял условие «сливочных», несмотря на желание его оспорить.

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Напомним, планируется, что Олимпиада 2024 года будет проходить с 26 июля по 11 августа.

Ранее появлялась информация, что главный тренер молодёжной сборной Франции Тьерри Анри планирует взять на Олимпийские игры трёх игроков старше 23 лет, среди которых будет Мбаппе, а также нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн и форвард «Милана» Оливье Жиру.