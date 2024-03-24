«Мы оба в порядке». Карло Анчелотти — о тренере «Манчестер Сити» Гвардиоле

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался относительно того, что в 1/4 финала Лиги чемпионов его команда сыграет с «Манчестер Сити», возглавляемым Хосепом Гвардиолой.

«Да, мы часто видим друг друга [в последние годы]. Но это хорошо и означает, что мы оба в порядке. Матч с «Манчестер Сити» станет большим вызовом. Третий год подряд мы соревнуемся друг с другом, этот матч будет местом футбола», — приводит слова Анчелотти сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 9 апреля в Мадриде, ответная игра пройдёт 17 апреля в Манчестере.

В минувшем сезоне Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Реал» в полуфинале турнира с общим счётом 5:1. В сезоне-2021/2022 «сливочные» обыграли «горожан» в полуфинале с общим счётом 6:5.