Экс-директор «Ливерпуля»: если бы не успехи в футболе, Стерлинг мог бы попасть в тюрьму

Бывший директор по подбору игроков «Ливерпуля» Стюарт Уэббер выразил мнение, что судьба некоторых футболистов могла бы сложиться не лучшим образом, если бы они не добились успеха в футболе.

«Мы хотим помогать парням, которые действительно в этом нуждаются, а не тем, кто, возможно, обладает привилегиями. Я видел это на примере наших молодых футболистов.

Джонни Роу не возражал бы, если бы я сказал, что у него, Абу Камара, Макса [Ааронса], Джамала [Льюиса], Рахима [Стерлинга], которые в своё время играли в «Ливерпуле», должно было всё получиться в футболе, потому что альтернатива — тюрьма или что-то в этом роде», — приводит слова Уэббера Mirror.

Источник подчёркивает, что один из названных футболистов был оскорблён данными словами и обратился к Уэбберу с целью их разъяснения.

Стерлинг находился в системе «Ливерпуля» с 2010 по 2015 год.