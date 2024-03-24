«Реал» готов предложить «Ливерпулю» £ 75 млн за покупку Александер-Арнольда — The Sun

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Грядущим летом мадридский «Реал» готов сделать предложение в размере £ 75 млн (€ 87,7 млн) ради покупки 25-летнего правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «Ливерпуль» хочет сохранить Александер-Арнольда в клубе и надеется, что футболист пролонгирует трудовое соглашение, заканчивающееся летом 2025 года. Подчёркивается, что продление контракта с английским защитником является главным приоритетом мерсисайдцев на грядущее лето.

Напомним, в нынешнем сезоне Александер-Арнольд принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и десятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.