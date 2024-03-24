Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» готов предложить «Ливерпулю» £ 75 млн за покупку Александер-Арнольда — The Sun

«Реал» готов предложить «Ливерпулю» £ 75 млн за покупку Александер-Арнольда — The Sun
Аудио-версия:
Комментарии

Грядущим летом мадридский «Реал» готов сделать предложение в размере £ 75 млн (€ 87,7 млн) ради покупки 25-летнего правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «Ливерпуль» хочет сохранить Александер-Арнольда в клубе и надеется, что футболист пролонгирует трудовое соглашение, заканчивающееся летом 2025 года. Подчёркивается, что продление контракта с английским защитником является главным приоритетом мерсисайдцев на грядущее лето.

Напомним, в нынешнем сезоне Александер-Арнольд принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и десятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме
«Реал» Мадрид проявляет интерес к защитнику «Ливерпуля» Александер-Арнольду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android