Канселу: Гвардиола сказал, что я плохо отреагировал на потерю места в составе? Это ложь!

Правый защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, в нынешнем сезоне выступающий на правах аренды в «Барселоне», ответил на вопрос, что он думает о заявлении главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы о том, что футболист плохо отреагировал на потерю места в основном составе манкунианцев.

«Была сказана ложь! Я никогда не был плохим товарищем по команде. Вы можете спросить об этом у любого, например, у Аке или Льюиса. У меня нет никакого комплекса превосходства или неполноценности, но таково мнение тренера.

Думаю, что в «Манчестер Сити» были немного неблагодарны по отношению ко мне, когда говорили это, потому что я был очень важным футболистом в тот период, когда играл там. Я никогда не нарушал своих обязательств перед клубом, болельщиками и всегда отдавал всего себя. После того как мой дом ограбили, на следующий день уже играл в матче с «Арсеналом» на «Эмирейтс», — приводит слова Канселу A Bola.

Напомним, СМИ сообщали, что зимой 2023 года между Канселу и Гвардиолой произошёл конфликт, после которого португалец отправился в аренду в «Баварию».