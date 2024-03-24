«Невероятная глупость со стороны Промеса». Желько Петрович — об аресте игрока «Спартака»

Главный тренер «Зриньски» Желько Петрович, ранее работавший с нидерландским специалистом Гусом Хиддинком в «Анжи», поделился мнением о ситуации с нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом, арестованным в ОАЭ.

«Невероятная глупость со стороны Промеса. Он знал, что его будущее на волоске. В такой ситуации ты не захочешь создавать себе дополнительные проблемы. Но в футболе случаются странные вещи. Квинси не мог не знать, что в Эмиратах всё очень строго, знаю это не с чьих-то слов. Когда я тренировал «Аль-Шабаб», тоже попал в аварию. Я ехал на зелёный свет, и в меня врезались. При этом меня пытались сделать виноватым, я звонил в клуб, приезжал специальный человек. И только после этого другая сторона признала свою вину. Но, если бы у меня никого не было в Эмиратах, виноватым сделали бы меня. И Квинси не имел права делать ничего подобного, теперь он в очень сложной ситуации», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

Напомним, 29 февраля 32-летний футболист был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Ранее Промеса не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч с «Зенитом». Причиной задержания является ДТП, в которое попал Промес, после чего скрылся с места инцидента.

22 марта, появилась информация, что «Спартак» перестал платить зарплату Промесу. Клуб не стал расторгать контракт, чтобы избежать юридических проблем.

Промес перешёл в «Спартак» из «Аякса» в феврале 2021 года. Сумма трансфера составила € 8,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 6 млн. В нынешнем сезоне Промес сыграл 21 матч, забил восемь мячей и отдал восемь голевых передач.