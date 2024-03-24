Винисиус: надеюсь, Эндрик будет прислушиваться к советам игроков-ветеранов «Реала»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился мнением о переходе 17-летнего нападающего «Палмейраса» Эндрика в «Королевский клуб» грядущим летом.

«Важно прислушиваться к игрокам-ветеранам в раздевалке. Надеюсь, что Эндрик сделает это. Он великолепный игрок и отличный парень. Я ожидаю, что он продолжит прогрессировать и перейдёт в «Реал» готовым оказать влияние на команду», — приводит слова Винисиуса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Эндрик принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился голом и результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.