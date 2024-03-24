Эндрик: сначала я играл в видеоигры, а теперь забил первый гол за сборную Бразилии

Нападающий сборной Бразилии и будущий игрок мадридского «Реала» Эндрик поделился эмоциями после товарищеского матча с Англией (0:1), в котором он забил первый гол за бразильскую национальную команду, ставший победным.

«Это невероятно, сначала я играл в видеоигры в режиме карьеры, а теперь я забил гол в своей первой игре за сборную Бразилии здесь, на «Уэмбли». Это приятно, для меня это просто невероятное воспоминание», — приводит слова Эндрика журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на текущий момент 17-летний футболист является игроком бразильского «Палмейраса», однако грядущим летом он перейдёт в «Реал». В нынешнем сезоне Эндрик принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился голом и результативной передачей.