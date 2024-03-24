Попов: 0:5 с Грецией — печально, но сборная Казахстана отдала все силы в предыдущих матчах

Бывший казахстанский футболист Алексей Попов поделился впечатлениями от разгромного поражения национальной команды Казахстана в матче полуфинала Пути С отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года. Казахстан уступил сборной Греции со счётом 0:5.

«Закономерный результат в матче с Грецией. Но 0:5 — печально. Все силы Казахстан отдал в предыдущих матчах. Свой потенциал они весь показали, поэтому было тяжело, тем более играли с Грецией. Это был очень важный матч, а сборная ещё до этого не достигала таких целей, не боролась. Психологически было тяжело, поэтому могло случиться, что случилось. Я не вижу в этом никакой катастрофы. Так бывает», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.