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Попов: 0:5 с Грецией — печально, но сборная Казахстана отдала все силы в предыдущих матчах

Попов: 0:5 с Грецией — печально, но сборная Казахстана отдала все силы в предыдущих матчах
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Бывший казахстанский футболист Алексей Попов поделился впечатлениями от разгромного поражения национальной команды Казахстана в матче полуфинала Пути С отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года. Казахстан уступил сборной Греции со счётом 0:5.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь C. 1/2 финала
21 марта 2024, четверг. 22:45 МСК
Греция
Окончен
5 : 0
Казахстан
1:0 Бакасетас – 9'     2:0 Пелькас – 15'     3:0 Иоаннидис – 37'     4:0 Курбелис – 40'     5:0 Тапалов – 85'    

«Закономерный результат в матче с Грецией. Но 0:5 — печально. Все силы Казахстан отдал в предыдущих матчах. Свой потенциал они весь показали, поэтому было тяжело, тем более играли с Грецией. Это был очень важный матч, а сборная ещё до этого не достигала таких целей, не боролась. Психологически было тяжело, поэтому могло случиться, что случилось. Я не вижу в этом никакой катастрофы. Так бывает», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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