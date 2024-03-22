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Игрок сборной Греции Цимикас: не ожидали, что Казахстан пропустит пять мячей. Мне их жаль

Игрок сборной Греции Цимикас: не ожидали, что Казахстан пропустит пять мячей. Мне их жаль
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Защитник английского «Ливерпуля» и сборной Греции Константинос Цимикас поделился впечатлениями от разгромной победы над национальной командой Казахстана в матче полуфинала Пути С квалификации к чемпионату Европы – 2024. Вчера, 21 марта, казахстанцы уступили грекам со счётом 0:5.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь C. 1/2 финала
21 марта 2024, четверг. 22:45 МСК
Греция
Окончен
5 : 0
Казахстан
1:0 Бакасетас – 9'     2:0 Пелькас – 15'     3:0 Иоаннидис – 37'     4:0 Курбелис – 40'     5:0 Тапалов – 85'    

«Честно говоря, мы не ожидали, что Казахстан пропустит пять мячей. Все игроки отдавались на 100% в этом матче. У нас получилось забить пять мячей за счет раннего гола с пенальти. Казахстан старался до последнего, несмотря на разгромный счёт. Мне их жаль», — приводит слова Цимикаса Meta-ratings.kz.

Напомним, в составе Греции отличились Анастасиос Бакасетас, Димитриос Пелькас, Фотис Иоаннидис и Димитриос Курбелис. Автогол на счету полузащитника Казахстана Еркина Тапалова.

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