«Это здорово — играть в Италии». Бенжамен Павар — о своей карьере в «Интере»

Защитник миланского «Интера» и сборной Франции Бенжамен Павар поделился впечатлениями от своей карьеры в Италии.

«Я очень счастлив, что нахожусь в великолепной стране с невероятными болельщиками. Это здорово — играть в Италии, это придаёт мне массу хороших ощущений. Позиция в центре обороны — моя любимая, я покинул «Баварию», чтобы играть в центре, и заработал себе место в сборной в качестве центрального защитника. Поэтому у меня, конечно, всё хорошо», — приводит слова французского футболиста Alfredopedulla.com.

В субботу, 23 марта, Павар отыграл весь матч за сборную Франции в товарищеской встрече с Германией (0:2).

В этом сезоне 27-летний защитник провёл 25 игр за «Интер» во всех турнирах и сделал две результативные передачи.