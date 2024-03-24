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Сборная Германии обыграла Францию в товарищеском матче

Сборная Германии обыграла Францию в товарищеском матче
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Сегодня, 24 марта, завершился товарищеский матч между сборными Франции и Германии. Команды сыграли на стадионе «Групама» (Лион, Франция). Встречу обслуживала бригада испанских арбитров, которую возглавлял Хесус Хиль Мансано. Гости одержали победу в матче со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
23 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Германия
0:1 Вирц – 1'     0:2 Хаверц – 49'    

На седьмой секунде полузащитник сборной Германии Флориан Вирц дальним ударом открыл счёт в матче. Ему ассистировал полузащитник Тони Кроос. На 49-й минуте сборная Германии увеличила своё преимущество благодаря голу полузащитника Кая Хаверца с передачи Джамала Мусиалы.

Последний раз команды играли между собой в рамках товарищеского матча, который состоялся 12 сентября 2023 года. Сильнее оказалась сборная Германии, которая обыграла французов со счётом 2:1. За немцев отличились нападающие Лерой Зане и Томас Мюллер, которые играют за один клуб — мюнхенскую «Баварию». У французов с пенальти гол забил Антуан Гризманн.

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