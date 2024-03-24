Сборная Германии обыграла Францию в товарищеском матче

Сегодня, 24 марта, завершился товарищеский матч между сборными Франции и Германии. Команды сыграли на стадионе «Групама» (Лион, Франция). Встречу обслуживала бригада испанских арбитров, которую возглавлял Хесус Хиль Мансано. Гости одержали победу в матче со счётом 2:0.

На седьмой секунде полузащитник сборной Германии Флориан Вирц дальним ударом открыл счёт в матче. Ему ассистировал полузащитник Тони Кроос. На 49-й минуте сборная Германии увеличила своё преимущество благодаря голу полузащитника Кая Хаверца с передачи Джамала Мусиалы.

Последний раз команды играли между собой в рамках товарищеского матча, который состоялся 12 сентября 2023 года. Сильнее оказалась сборная Германии, которая обыграла французов со счётом 2:1. За немцев отличились нападающие Лерой Зане и Томас Мюллер, которые играют за один клуб — мюнхенскую «Баварию». У французов с пенальти гол забил Антуан Гризманн.