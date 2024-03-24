Жоау Канселу: я всегда восхищался «Барселоной»

Правый защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, выступающий на правах аренды за «Барселону», рассказал о своём отношении к команде каталонцев.

«Люди смотрят на статистику, и я думаю, что у меня были лучшие сезоны в «Манчестер Сити», но тогда цифры были не такими хорошими. Я не смотрю на это, я получаю удовольствие от каждой игры, но да, у меня очень позитивный сезон, несмотря на то что в чемпионате в целом мы находимся не на той позиции, на которой хотели быть. Мы уже вылетели из Кубка Испании и проиграли в Суперкубке, но продолжаем борьбу за чемпионство, хоть и отстаём от «Реала» на восемь очков, а в четвертьфинал Лиги чемпионов клуб вышел впервые за четыре года. Для меня это особенное время, потому что я из «Барсы». Вся моя семья из «Бенфики», но я всегда восхищался «Барселоной». Здесь играли все мои кумиры, мне нравится, как они смотрят на молодёжь, у них есть игровая культура, от которой я в восторге», — приводит слова Канселу A Bola.

В этом сезоне Жоау Канселу провёл за «Барселону» 32 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счёт столько же голевых передач.