Пер Мертезакер прокомментировал игру Тони Крооса после возвращения в сборную Германии

Бывший защитник сборной Германии Пер Мертезакер оценил игру полузащитника Тони Крооса в товарищеском матче между национальными командами Франции и Германии (0:2).

«Тони Кроос почти не допускает ошибок, совершает умные фолы», — приводит слова Мертезакера Sky Sports.

Напомним, 34-летний хавбек впервые с 2021 года принял участие в матчах национальной команды. Игрок заканчивал международную карьеру после Евро-2020, однако в феврале этого года решил возобновить её.

Кроос выступал за сборную на протяжении 11 лет (с 2010 по 2021 год). За этот период хавбек принял участие в 106 матчах, в которых забил 17 голов. Он стал чемпионом мира в 2014 году.

В товарищеском матче с Францией Тони Кроос провёл на поле 90 минут и отметился одной голевой передачей.