Винисиус — об Уолкере: он лучший защитник из всех, с которыми я когда-либо сталкивался

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал о своём отношении к защитнику «Манчестер Сити» и национальной команды Англии Кайлу Уолкеру.

«Мы всегда хотим играть против лучших игроков, таких как Кайл Уолкер. Он лучший защитник из всех, с которыми я когда-либо сталкивался, у нас всегда выходят очень хорошие противостояния. Он очень уважает меня, и я очень уважаю его. Каждый из нас играет за свою команду на самом высоком уровне», – приводит слова Винисиуса Жуниора Madrid Universal.

Вчера, 23 марта, сборная Бразилии провела товарищеский матч с национальной командой Англии. Встреча закончилась победой подопечных Доривала Жуниора с минимальным преимуществом – 1:0.

9 апреля мадридский «Реал» встретится с «Манчестер Сити» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Их матч пройдёт на «Сантьяго Бернабеу» в Испании в 22:00 мск. Ответная встреча команд состоится 17 апреля на стадионе «Этихад» в Англии.