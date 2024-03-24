Эндрик рассказал о значимости гола, забитого на «Уэмбли»

Нападающий сборной Бразилии Эндрик прокомментировал забитый мяч в матче с национальной командой Англии (1:0), который проходил на стадионе «Уэмбли».

«Играть там, где играл сэр Бобби Чарльтон, забивать там, где забил он, — это очень важные вещи для меня», — приводит слова Эндрика Football Talk в социальной сети X (ранее Twitter).

Эндрик установил рекорд лондонского стадиона «Уэмбли». В возрасте 17 лет и 246 дней он стал самым молодым футболистом, который забил за основную сборную страны на этом стадионе.

Напомним, на текущий момент 17-летний футболист является игроком бразильского «Палмейраса», однако грядущим летом он перейдёт в «Реал». В нынешнем сезоне Эндрик принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился голом и результативной передачей.