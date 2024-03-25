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Анчелотти объяснил, почему отказался возглавлять сборную Бразилии

Анчелотти объяснил, почему отказался возглавлять сборную Бразилии
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему отказался возглавлять сборную Бразилии.

«В Мадриде я чувствую себя очень хорошо. Я счастлив находиться здесь и работать в «Реале», – приводит слова Анчелотти Sky Sports.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Карло Анчелотти встал у руля мадридского «Реала» в 2021 году. Ранее итальянский специалист уже работал со «сливочными», возглавляя команду с 2013 по 2015 год. Под его руководством мадридцы становились чемпионами Испании, обладателями Кубка и Суперкубка страны, а также дважды побеждали в Лиге чемпионов.

«Реал» располагается на первой строчке испанской Примеры, в активе команды Карло Анчелотти 72 очка в 29 матчах.

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