Куртуа на грани завершения карьеры. У вратаря «Реала» большие проблемы со здоровьем

Полоса неудач «Реала», связанная с травмами в этом сезоне, продолжается. Самое обидное, что сломался восстанавливающийся семь месяцев игрок – в августе прошлого года вратарь Тибо Куртуа получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и перенёс операцию. В январе бельгиец приступил к лёгким тренировкам, в феврале и марте работал на полную, и тренер Карло Анчелотти планировал поставить его в ворота 31 марта в матче с «Атлетико». Теперь точно не выйдет – Тибо повредил мениск на правом колене и выбыл до конца сезона.

После операции Куртуа в этом сезоне уже не сыграет

Травмы – часть жизни профессионального спортсмена. Каждая из них причиняет не только физическую боль, но и сопряжена с огромной психологической нагрузкой. Выпасть из привычного тонуса и сохранить боевой настрой очень непросто, тем более если спортсмен отсутствует более полугода. Неудивительно, что когда 19 марта Куртуа не смог закончить тренировку после щелчка и острой боли в правом колене, то покинул клубную базу в слезах. Вратаря, которому через полтора месяца исполнится 32 года, можно понять – в голове наверняка гудела мысль о необходимости очередной долгой реабилитации и связанного с этим психологического дискомфорта.

«Маленький шаг назад на пути к большому возвращению. Горжусь твоей силой», – поддержала футболиста супруга Мишель Герциг в соцсетях. Тибо перенёс операцию уже на следующий день после травмы: всё оказалось не так страшно, как вратарь предполагал. Он пропустит около семи недель, но совершенно точно уже не успеет набрать форму и помочь «Реалу» на решающем этапе сезона.

Тибо женился на Мишель за месяц до разрыва «крестов» Фото: Из личного архива Куртуа

Последний официальный матч Куртуа провёл 17 июня в составе сборной Бельгии, после чего защищал ворота «Мадрида» в летних товарищеских матчах, а незадолго до старта сезона-2023/2024 порвал крестообразную связку колена. Это означает пропуск одного полного сезона – огромное испытание для любого футболиста, особенно находящегося на пике карьеры. Для команды травма Тибо также стала потрясением, ведь с момента перехода в «Реал» в 2018 году бельгиец всегда подтверждал высочайший уровень.

Визитная карточка вратаря – финал ЛЧ-2021/2022 с «Ливерпулем», в котором Куртуа показал космический уровень игры и помог «Реалу» завоевать трофей. Первый номер команды Анчелотти совершил восемь сейвов и отыграл «на ноль» при xG «красных» в 3,1. «Когда я играл в Англии, то не ощущал должного уровня уважения к своей игре. Поэтому в матче с «Ливерпулем» у меня была дополнительная мотивация. Рад, что удалось доказать себе и критикам, насколько я хорош», – сиял после матча Тибо.

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В «Реале» творится настоящая чертовщина с травмами. За последние полгода, помимо Куртуа, в лазарет угодили ещё семь игроков. У Кепы Аррисабалаги произошёл разрыв отводящей мышцы, Эдер Милитао порвал «кресты», Орельен Тчуамени слёг после перелома плюсневой кости, а Эдуардо Камавинга надорвал боковую связку колена. Также на различные сроки вылетали Джуд Беллингем (вывих плеча), Арда Гюлер (надрыв прямой мышцы левого бедра) и Винисиус Жуниор (рецидив травмы подколенного сухожилия).

Ситуация для любой команды удручающая, а для клуба уровня «Реала» – тем более. Настоящий тренерский подвиг Анчелотти в таких обстоятельствах не только удержать «Мадрид» на плаву, но и уверенно лидировать в Ла Лиге и держать марку в других турнирах. Неудивительно, что президент клуба Флорентино Перес оценил работу тренера и продлил соглашение с Карло до 2026 года с возможностью после этого срока остаться в «Реале» на другой должности.

Анчелотти очень ценит Куртуа Фото: David S. Bustamante/Getty Images

Вполне логично, что последовали и организационные выводы – в конце прошлой осени клуб принял решение расстаться с главным врачом Нико Михичем, который работал в Мадриде с 2017 года. Поначалу его хвалили за умение подводить игроков в наилучшей форме к важным играм, но пару лет назад футболисты начали страдать от частых рецидивов. В лазарет с разной периодичностью попадали Давид Алаба, Карим Бензема и Дани Себальос, а окончательно судьбу Михича решила ситуация с Гюлером. Врач выступил против хирургического вмешательства, но в клубе прислушались к известному испанскому доктору Мануэлю Лейесу и провели операцию – этот специалист заявил, что консервативное лечение лишь усугубит ситуацию.

Андрей Лунин здорово заменил Куртуа в текущем сезоне, но с Тибо в воротах «Реал», помимо высокого уровня надёжности в воротах, получал также и гораздо более разнообразный арсенал инструментов. Бельгиец блестяще руководил обороной и начинал атаки – в Ла Лиге у него был один из высших показателей по количеству касаний мяча за игру (в среднем около 35 за матч с точностью пасов под 80%). Хладнокровный Куртуа заряжал одноклубников уверенностью, что особенно важно в критические моменты. «Тот уровень волшебства, который Тибо демонстрирует в играх, он каждый день показывает и на тренировках. Это позволяет полевым игрокам раскрепоститься», – хвалил вратаря Анчелотти.

В истории болезни Куртуа нужно отметить, что сын профессиональных волейболистов уже к 13 годам вымахал до 180 см – несмотря на отличную антропометрию, он отказывался становиться в ворота и выступал на позиции левого защитника. Получалось так себе, к тому же Тибо часто пропускал матчи из-за болей в коленях. Во многом по этой причине бельгиец всё же стал вратарём – сейчас его рост составляет ровно два метра, однако такие габариты являются в определённых ситуациях не только преимуществом, но и проблемой. Помимо конечностей, страдает и спина.

Тибо не сдаётся Фото: Из личного архива Куртуа

У Куртуа такая же проблема со спиной, как у Майка Тайсона

Впервые серьёзно Куртуа «скосило» в сезоне-2015/2016 – на тренировке он порвал мениск того самого правого колена, которое бельгиец повредил на днях в Мадриде. Операцию успешно провели в одной из клиник Барселоны, и тогда вратарь пропустил три месяца. «Тибо перенёс операцию по отрыву заднего угла и медиальной части внутреннего мениска правого колена. Успешная операция заключалась в повторном прикреплении мениска путём наложения швов», – говорилось в пресс-релизе «Челси», за который тогда выступал вратарь.

Врачи «Реала» подтвердили, что спустя восемь лет у бельгийца возникли проблемы на месте рубца, оставленного восемь лет назад. «Обычно травмы мениска представляют собой незначительные разрывы – снятие воспаления, отдых и грамотные восстановительные мероприятия могут помочь избежать хирургического вмешательства, – цитирует The Athletic травматолога Херардо Мераса. – Но иногда случаются очень серьёзные вещи, когда мениск разрывается и требуется операция под названием артроскопия. При такой травме игрок ощущает, будто его колено заблокировано».

Рецидив – это всегда плохо, потому что характер травмы может стать хроническим. Также настораживает, что разрыв передней крестообразной связки и повреждение мениска, по сути, являются схожими проблемами, свидетельствующими, что сустав не выдерживает нагрузки. Тот случай, когда голкипер-великан страдает от своих же габаритов – бельгиец весит 96 кг.

После таких прыжков действительно могут возникнуть проблемы со спиной Фото: Victor Carretero/Getty Images

Неудивительно также, что Тибо перманентно часто жалуется на боли в нижнем отделе позвоночника – осенью 2022 года он пропустил месяц из-за ишиаса (защемление седалищного нерва или, проще говоря, радикулит). Это чревато возникновением межпозвоночных грыж и протрузий, что практически исключает профессиональный спорт. К примеру, из-за обострения ишиаса знаменитый боксёр Майк Тайсон периодически вынужден передвигаться в инвалидном кресле.

Куртуа ещё очень молодой парень, но комплекс его проблем со здоровьем вынуждает предположить, что вернуться на высочайший уровень ему будет очень трудно. Разумеется, он продолжит борьбу и в «Реале» ему дадут шанс – если же ничего не выйдет, то красивая история закончится. Далёкий от сантиментов Флорентино Перес точно не продлит заканчивающийся в 2026 году контракт бельгийца.