Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов: если «Динамо» обыграет «Ростов», я поверю в чемпионские амбиции москвичей

Радимов: если «Динамо» обыграет «Ростов», я поверю в чемпионские амбиции москвичей
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался в преддверии игры 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между «Динамо» и «Ростовом». По мнению Радимова, бело-голубые должны в обязательном порядке выигрывать у жёлто-синих, если хотят вести борьбу за чемпионский титул.

«Обе команды хорошо играют в атаку, что не может не радовать болельщиков. «Динамо» сейчас очки нужнее, «Ростов» не дотянется уже до борьбы за первое место. Если команда хочет остаться в гонке за золото, нужно обязательно выигрывать дома у «Ростова». Чемпионские амбиции? Амбиции — это одно, их нужно подкреплять. Если «Динамо» одержит победу, тогда я поверю», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, после 20 туров РПЛ нынешнего сезона «Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице. Москвичи набрали 38 очков и отстают от лидирующего «Зенита» на два очка. С «Ростовом» подопечные Марцела Лички сыграют 29 марта. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Казалось, что тревога витает на стадионе». Радимов — об игре «Зенита» с «Црвеной Звездой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android