Радимов: если «Динамо» обыграет «Ростов», я поверю в чемпионские амбиции москвичей

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался в преддверии игры 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между «Динамо» и «Ростовом». По мнению Радимова, бело-голубые должны в обязательном порядке выигрывать у жёлто-синих, если хотят вести борьбу за чемпионский титул.

«Обе команды хорошо играют в атаку, что не может не радовать болельщиков. «Динамо» сейчас очки нужнее, «Ростов» не дотянется уже до борьбы за первое место. Если команда хочет остаться в гонке за золото, нужно обязательно выигрывать дома у «Ростова». Чемпионские амбиции? Амбиции — это одно, их нужно подкреплять. Если «Динамо» одержит победу, тогда я поверю», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после 20 туров РПЛ нынешнего сезона «Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице. Москвичи набрали 38 очков и отстают от лидирующего «Зенита» на два очка. С «Ростовом» подопечные Марцела Лички сыграют 29 марта. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и начнётся в 19:30 по московскому времени.