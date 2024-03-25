Эрикссон — о матче легенд «Ливерпуля» и «Аякса»: запомню это до конца дней

Шведский специалист Свен-Йоран Эрикссон высказался о матче легенд «Ливерпуля» и «Аякса» (4:2), где он принимал участие в качестве главного тренера «красных».

«Главные герои матча, на мой взгляд, — люди на трибунах! Экс-футболистам, которые играли, уже не по 20 лет, но они всё равно проявили себя с лучшей стороны. Это был красивый матч. Фантастика, что парни приехали сюда со всей Европы, а Джеррард вообще из другой части света. Я запомню этот день на всю жизнь», — приводит слова Эрикссона официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, в январе нынешнего года шведский специалист сообщил, что у него диагностировали онкологическое заболевание. По словам Эрикссона, ему осталось жить в лучшем случае год. Сейчас Эрикссону 76 лет. Швед тренировал сборную Англии с 2001 по 2006 год. Также Свен‑Йоран работал с «Бенфикой», «Ромой», «Сампдорией» и «Лацио». Эрикссон трижды приводил «Бенфику» к чемпионскому титулу, а с «Ромой» выиграл Кубок Италии. С 2022 по 2023 год Свен работал спортивным директором шведского клуба «Карлстад».