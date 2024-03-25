Экс-игрок «Зенита» Данни рассказал о разнице в менталитете россиян и легионеров

Бывший футболист «Зенита» и «Динамо» Мигел Данни высказался о разнице в менталитете россиян и легионеров.

«Я не сказал, что русские не любят иностранцев. Просто в своё время русские люди серьёзно пострадали во время войны. Поэтому не любят плохих парней. Они патриоты и хотят быть лучше остальных. Но это нормально.

Вот я приведу пример. Допустим, мы проиграли. Я злой возвращаюсь домой. Не хочу ни с кем разговаривать. Думаю, почему мы проиграли? Что не так? А у русских игроков ноль эмоций. Окей, проиграли. Ничего страшного. Но это было в мои первые годы в России. Со временем ваши футболисты стали более эмоциональными. Взять тот же «Зенит». Если проиграли важную игру, русские футболисты, окей, плакать не будут, но будут очень расстроены. А в 2005 году, ну, проиграли и проиграли, выиграли и выиграли», — сказал Мигел Данни в видео на YouTube-канале журналиста Владимира Колоса.