Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Англии Саутгейт: качество игры Айвана Тони недооценивают

Тренер сборной Англии Саутгейт: качество игры Айвана Тони недооценивают
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о нападающем Айване Тони, а также заявил, что форвард дебютирует за английскую национальную команду в предстоящем товарищеском матче с Бельгией.

«Это будет его первый старт, так что нужно учитывать и это. Но в Англии таков ландшафт, ты не получаешь сотни возможностей. Думаю, каждый игрок понимает, что таков мир, в котором мы живём. Но он уверенный в себе парень, он пришёл в команду после удачного выступления за свой клуб. Он выйдет на поле во вторник, без сомнения.

Думаю, иногда качество игры Тони недооценивают. Его пас, его связующая игра. Мы ещё только знакомимся со всеми этими достоинствами, потому что, пока не поработаешь с игроком на регулярной основе, не узнаешь его изнутри. Вы смотрите на него как на крупного парня, но он не просто целеустремлённый игрок. Его качество игры в связке тоже очень хорошее. Уверенность в себе, самоуверенность очень важны. Все лучшие форварды обладают этим», — приводит слова Саутгейта The Telegraph.

Напомним, встреча между Англией и Бельгией состоится во вторник, 26 марта.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 22:45 МСК
Англия
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Гарет Саутгейт прокомментировал игру сборной Англии в товарищеском матче с Бразилией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android