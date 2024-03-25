Тренер сборной Англии Саутгейт: качество игры Айвана Тони недооценивают

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о нападающем Айване Тони, а также заявил, что форвард дебютирует за английскую национальную команду в предстоящем товарищеском матче с Бельгией.

«Это будет его первый старт, так что нужно учитывать и это. Но в Англии таков ландшафт, ты не получаешь сотни возможностей. Думаю, каждый игрок понимает, что таков мир, в котором мы живём. Но он уверенный в себе парень, он пришёл в команду после удачного выступления за свой клуб. Он выйдет на поле во вторник, без сомнения.

Думаю, иногда качество игры Тони недооценивают. Его пас, его связующая игра. Мы ещё только знакомимся со всеми этими достоинствами, потому что, пока не поработаешь с игроком на регулярной основе, не узнаешь его изнутри. Вы смотрите на него как на крупного парня, но он не просто целеустремлённый игрок. Его качество игры в связке тоже очень хорошее. Уверенность в себе, самоуверенность очень важны. Все лучшие форварды обладают этим», — приводит слова Саутгейта The Telegraph.

Напомним, встреча между Англией и Бельгией состоится во вторник, 26 марта.