Данни — о провале Луческу в «Зените»: в России более сложный чемпионат, чем украинский

Бывший футболист «Зенита» Мигел Данни высказался о периоде работы Мирчи Луческу на посту главного тренера сине-бело-голубых.

«Почему у Луческу не получилось в Санкт-Петербурге? Сложно сказать. Когда он пришёл, я не играл из-за травмы. Проходил реабилитацию в Португалии. К команде я присоединился уже на сборах, только тогда я начал с ним работать. Может, дело в менталитете. Он был возрастным, он выиграл с «Шахтёром» всё, что только можно.

Может быть, он думал, что российский чемпионат похож на украинский, но это не так. Как по мне, русская лига более конкурентная и более сложная. А он пытался играть здесь так же, как играл там. Кому-то из игроков это заходило, кому-то нет, для меня он был нормальным тренером, он пытался выжать из всех максимум. Не могу про него сказать ничего плохого. Он хороший тренер», — сказал Мигел Данни в видео на YouTube-канале журналиста Владимира Колоса.