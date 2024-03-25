Александр Мостовой: для «Спартака» нет никакой логики увольнять Абаскаля сейчас

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой выказался о возможной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Если Абаскаля уволят сейчас, то для меня это станет удивлением. Как я уже говорил много раз, логики никакой нет. Сначала продлевают, потом кричат, что всё супер, потом проигрывают один матч и собираются увольнять. Про Абаскаля я всё сказал полтора года назад. Своё мнение я не менял и не буду менять. Абаскаль ничего не потеряет — он уже выиграл. В России его знают все. Правда, в Испании никто его не знает», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 31 очко за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Уралом» на домашней арене. Игра состоится 30 марта и начнётся в 19:00 мск.