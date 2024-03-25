Юношеская сборная России разгромила «Фатих Карагюмрюк» в товарищеском матче

Сегодня, 25 марта, национальная юношеская команда России (футболисты не старше 18 лет) одержала победу над турецким клубом «Фатих Карагюмрюк» со счётом 7:1.

Голами в составе юношеской сборной отметились Вадим Пастушков (дубль), Артём Корнеев, Кирилл Чебураков, Станислав Топинка и Денис Покотыло. Один гол футболисты «Фатих Карагюмрюк» забили в свои ворота. Напомним, тренировочные сборы юношеской команды России в Турции будут проходить до 26 марта. Товарищеская игра с «Фатихом» — последняя для россиян. Ранее подопечные Дениса Первушина сыграли с «Бешикташем» и «Галатасараем».

Отметим, что сегодня сборная России U15 встречалась с национальной командой Таджикистана U16 и потерпела поражение со счётом 1:2.