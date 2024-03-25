WhoScored включил Головина в команду сезона Лиги 1 за 8 туров до конца чемпионата

WhoScored включил российского хавбека «Монако» Александра Головина в символическую команду сезона-2023/2024 Лиги 1 за восемь туров до конца чемпионата.

Состав команды сезона по версии WhoScored выглядит следующим образом.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Леонардо Балерди («Марсель»), Брендан Шардонне («Брест»), Брэдли Локо («Брест»).

Полузащитники: Тежи Саванье («Монпелье»), Пьерр Лис-Мелу («Брест»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Ромен дель Кастильо («Брест»), Джонатан Дэвид («Лилль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Напомним, Александр Головин присоединился к «Монако» в 2018 году, перейдя из московского ЦСКА за € 30 млн. За всё время, проведённое в «Монако», он забил 28 голов и сделал 32 голевые передачи. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн. «Монако» после 26 туров Лиги 1 нынешнего сезона располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 46 очков.