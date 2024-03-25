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Юри Берчиче продлил контракт с «Атлетиком» из Бильбао

Юри Берчиче продлил контракт с «Атлетиком» из Бильбао
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34-летний защитник Юри Берчиче продлил контракт с «Атлетиком» из Бильбао, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано до июня 2025 года.

«Я очень рад, что смогу остаться частью семьи «Атлетик». Я пришёл сюда шесть лет назад, и все всегда относились ко мне очень хорошо.

В этом году у нас всё идёт очень хорошо. Мы знаем, что ничего не даётся легко, но, надеюсь, мы сможем завершить сезон наилучшим образом», — приводит слова Берчиче пресс-служба клуба.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Защитник стал футболистом «Атлетика» в июле 2018 года, перейдя из французского «ПСЖ». Испанский клуб заплатил за трансфер игрока € 25 млн. Всего в составе «Атлетика» Юри провёл 188 матчей, в которых забил 14 мячей. Также футболист выступал за «Тоттенхэм», «Вальядолид», «Реал Сосьедад» и «Эйбар».

Напомним, после 29 туров Примеры «Атлетик» набрал 56 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице.

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