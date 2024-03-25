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Хавбек «Ливерпуля» Карвалью: Юрген Клопп очень помог мне

Хавбек «Ливерпуля» Карвалью: Юрген Клопп очень помог мне
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Португальский полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью, выступающий на правах аренды за «Халл Сити», высказался о главном тренере мерсисайдцев Юргене Клоппе.

«Летом я вернусь в «Ливерпуль», да. Когда я присоединился к мерсисайдскому клубу, команда испытывала ряд определённых проблем, и Клопп сделал ставку на игроков, которым доверял больше всего. Я же только недавно перешёл в «Ливерпуль», такого уровня доверия у нас с ним не было. Но у нас были хорошие отношения. Он очень помог мне», — приводит слова Карвалью британское интернет-издание Mirror.

Карвалью является воспитанником «Бенфики» и «Фулхэма». Летом 2022 года он присоединился к мерсисайдцам за € 5,9 млн. Португалец успел принять участие в 21 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом. Первую половину нынешнего сезона Фабиу провёл в «РБ Лейпциг», зимой хавбек отправился в аренду в «Халл Сити».

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