Новичок «Сочи» Сааведра: всегда следил за Бускетсом, это мой любимый опорник

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра рассказал о футболисте, за которым он следил и на которого равнялся на своей позиции.

«Следил за Серхио Бускетсом. Это мой любимый опорный полузащитник. В «Барселоне» он играл на высочайшем уровне и очень просто делал сложные вещи», — приводит слова Сааведры издание «РБ Спорт».

Напомним, о переходе 25-летнего чилийца «Сочи» объявил в конце января. В чемпионате Чили 2023 года Игнасио Сааведра провёл 28 матчей за команду «Универсидад Католика». Результативными действиями футболист не отметился. Сааведра — воспитанник клуба «Универсидад Католика». Он выступал за основную команду с 2018 года. «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. Команда Роберта Морено набрала 13 очков за 20 матчей. В следующем матче внутреннего первенства южане сыграют с ЦСКА на домашней арене. Встреча состоится 30 марта и начнётся в 16:30 мск.