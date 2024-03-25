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«Реал» интересуется 16-летним аргентинцем из «Ривер Плейт»

«Реал» интересуется 16-летним аргентинцем из «Ривер Плейт»
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Мадридский «Реал» проявляет интерес к 16-летнему полузащитнику аргентинского «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно. Представители испанского клуба недавно посетили матч в Буэнос-Айресе с участием аргентинца. Об этом сообщает Madrid Zone.

Мастантуоно находится в системе «Ривер Плейт» с 2019 года. За основную команду игрок выступает с начала этого года. Его контракт с клубом из Буэнос-Айреса рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 4 млн.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за свою команду девять матчей в Кубке профессиональной лиги и одну игру в Кубке Аргентины, в котором отметился забитым голом.

Ранее интерес к Мастантуоно проявляла испанская «Барселона».

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