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«Барселона» интересуется 16-летним полузащитником «Ривер Плейт»

«Барселона» интересуется 16-летним полузащитником «Ривер Плейт»
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«Барселона» нацелена на подписание 16-летнего аргентинского хавбека Франко Мастантуоно, выступающего за «Ривер Плейт», сообщает Sport.es.

По информации источника, боссы каталонцев прорабатывают возможность покупки молодого футболиста. Отмечается, что сумма отступных за аргентинского вундеркинда составляет около € 25 млн. Игрок может выходить на поле в центре полузащиты и на правом фланге атаки.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Мастантуоно находится в системе «Ривер Плейт» с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за свою команду восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с аргентинским клубом действует до конца июня 2025 года.

Ранее стало известно об интересе «Барселоны» к одному из защитников национальной команды Германии.

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