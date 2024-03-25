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Cборная России U21 — Монтевидео Сити Торке U21, 25 марта: результат товарищеского матча

Cборная России U21 уступила в последнем матче на сборе в Южной Америке
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На стадионе «Парк Вьера» в столице Уругвая завершился товарищеский матч между командой «Монтевидео Сити Торке» U21 и молодёжной сборной России. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу уругвайского клуба.

Нападающий российской команды Александр Чупаёв открыл счёт в матче. После этого Бруно Моралес с 11-метровой отметки сравнял счёт, а Лукас Виана принёс хозяевам победу.

Товарищеские матчи U21 - 2024
25 марта 2024, понедельник. 16:00 МСК
Монтевидео Сити Торке U21
Монтевидео
Окончен
2 : 1
Россия U21
0:1 Чупаёв – 25'     1:1 Моралес – 45'     2:1 Вьяна – 56'    

Стартовый состав сборной России U21: Александр Дёгтев; Юрий Коледин, Матвей Бардачёв, Илья Кирш, Михаил Рядно; Руслан Чобанов (к), Дмитрий Кучугура, Егор Смелов, Илья Родионов, Игорь Дмитриев; Александр Чупаёв.

Это был заключительный матч российской молодёжки на сборе в Южной Америке, на котором команда провела три игры. В ночь с 21 на 22 марта российские футболисты обыграл молодёжную сборную Уругвая со счётом 1:0. Во втором матче был обыгран «Насьональ» со счётом 7:2.

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