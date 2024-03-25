Будущий игрок «Реала» Эндрик рассказал, почему решил стать футболистом

Нападающий сборной Бразилии Эндрик рассказал о дне, когда он решил стать профессиональным футболистом.

«В нашей семье всё начиналось и заканчивалось мячом. Я даже спал с ним. У нас всегда было достаточно того, что нам было необходимо, но не всегда хватало того, что мы хотели. Однажды я сказал отцу, что собираюсь стать футболистом и устрою нам лучшую жизнь. До того дня я был всего лишь ребёнком, а футбол был просто игрой. Но после того дня футбол стал нашим путём к лучшей жизни. Несколько недель спустя я уехал в Сан-Паулу, чтобы поступить в Академию клуба «Палмейрас», и поставил перед собой первую цель: улучшить ситуацию для нашей семьи. Когда мне было 15 лет и я стал профессионалом, могу честно сказать, что, слава богу, я получил всё, чего когда-либо хотел в жизни. Я смог купить маме дом и вывезти двух наших бабушек из очень опасного района. Из разговора, который я провёл с папой в тот день, я понял, что достиг своей первой цели – помочь своей семье жить лучше», — приводит слова Эндрика theplayerstribune.

Напомним, на текущий момент 17-летний футболист является игроком бразильского «Палмейраса», однако грядущим летом он перейдёт в «Реал». В нынешнем сезоне Эндрик принял участие в шести матчах за бразильскую команду во всех турнирах, в которых отметился голом и результативной передачей.