Винисиус Жуниор: если я уйду из «Реала», это будет триумф расистов

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор заявил, что собирается продолжать выступать за испанский клуб, несмотря на оскорбления болельщиков.

«Я так много думал о том, чтобы уехать отсюда (из Испании). Но если я уеду, то дам расистам то, что они хотят.

Я хочу остаться здесь, в лучшем клубе мира, чтобы они могли и дальше видеть моё лицо. Я продолжаю расти и совершенствоваться именно ради таких вещей, чтобы доставлять радость болельщикам, которые приходят на стадион.

Расистов меньшинство, и они не так часто дают о себе знать.

Я смелый, я из «Реала» — лучшего клуба мира. Да, это сложно, но я собираюсь продолжать, потому что президент Перес поддерживает меня, клуб поддерживает меня. Если я уйду, это будет триумф расистов», — приводит слова Винисиуса Marca.

Ранее вингер не смог сдержать слёз на пресс-конференции в расположении национальной команды.