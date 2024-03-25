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Рафаэль Варан поддержал Винисиуса в социальных сетях

Рафаэль Варан поддержал Винисиуса в социальных сетях
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Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поддержал бразильского вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в социальных сетях.

«Ты сильный. Ты особенный, Вини.

Твои мечты и стремления сильнее любых слов, которые могут быть использованы против тебя», – написал защитник в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, вингер не смог сдержать слёз на пресс-конференции в расположении национальной команды. На ней нападающий заявил, что собирается продолжать выступать за испанский клуб, несмотря на оскорбления болельщиков.

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Ранее Рафаэль Варан отреагировал на слова президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, призывающего к сплочённой борьбе против расовой дискриминации.

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