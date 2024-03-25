Рафаэль Варан поддержал Винисиуса в социальных сетях

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поддержал бразильского вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в социальных сетях.
«Ты сильный. Ты особенный, Вини.
Твои мечты и стремления сильнее любых слов, которые могут быть использованы против тебя», – написал защитник в социальной сети Х (ранее Twitter).
Напомним, вингер не смог сдержать слёз на пресс-конференции в расположении национальной команды. На ней нападающий заявил, что собирается продолжать выступать за испанский клуб, несмотря на оскорбления болельщиков.
Ранее Рафаэль Варан отреагировал на слова президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, призывающего к сплочённой борьбе против расовой дискриминации.