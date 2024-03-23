«Действия говорят громче слов». Варан недоволен тем, как ФИФА борется с расизмом

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан отреагировал на слова президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, призывающего к сплочённой борьбе против расовой дискриминации.

«Действия говорят громче слов. Так же, как болельщики возлагают на нас большие надежды, игроки возлагают большие надежды на наших лидеров, чтобы они использовали свою власть во благо. Мы будем внимательно следить и надеяться на действия во имя перемен», – написал Варан в своей социальной сети.

Напомним, в нынешнем сезоне Варан принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.