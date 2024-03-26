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Ди Мария получил смертельные угрозы после слов о желании вернуться в «Росарио «Сентраль»

Ди Мария получил смертельные угрозы после слов о желании вернуться в «Росарио «Сентраль»
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Нападающий «Бенфики» Анхель Ди Мария получил смертельные угрозы после слов о том, что хочет завершить карьеру в «Росарио Сентраль», воспитанником которого является, сообщает Daily Mail.

По данным источника, спустя неделю после этого заявления Ди Мария получил угрозу в своём семейном доме на окраине Росарио. Машина оставила записку перед частным районом, где обычно останавливается Ди Мария, адресованную семье футболиста. В ней говорится, что даже губернатор провинции Максимилиано Пулларо не сможет гарантировать их безопасность, если Ди Мария вернётся в город.

Ди Мария выступает за «Бенфику» с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Напомним, ранее Ди Мария выступал за «Ювентус», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

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