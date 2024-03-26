Александр Уваров: я уверен, с Ивичем «Краснодар» 100% боролся бы за чемпионство

Бывший голкипер московского «Динамо» Александр Уваров высказался об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

Сербский тренер покинул «Краснодар» 13 марта. До конца сезона-2023/2024 клуб возглавил Мурад Мусаев.

«Я уверен, что с Ивичем «Краснодар» бы 100% боролся за чемпионство. Его увольнение вызывает вопросы, видимо, не сработались с Галицким. Но так или иначе команда там хорошая, есть игроки высокого уровня. Я желаю им стать чемпионами в этом сезоне, шансы есть», — приводит слова Уварова «РБ Спорт».

Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. Контракт 46-летнего специалиста с клубом был рассчитан до лета 2024 года. Под руководством Ивича «быки» в сезоне-2022/2023 дошли до суперфинала Кубка России, где проиграли ЦСКА со счётом 1:1 (5:6).

В нынешнем сезоне «Краснодар» занимает второе место в РПЛ с 39 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (40 очков).