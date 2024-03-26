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«Барселона» намерена подписать Эрлинга Холанда летом 2025 года — Mundo Deportivo

«Барселона» намерена подписать Эрлинга Холанда летом 2025 года — Mundo Deportivo
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Руководство «Барселоны» в лице её президента Жоана Лапорты мечтает о подписании 23-летнего нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сине-гранатовые рассчитывают приобрести норвежского футболиста летом 2025 года. Лапорта хочет, чтобы покупка Холанда стала ответом «Барселоны» на трансфер Килиана Мбаппе мадридским «Реалом».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Подчёркивается, что у президента каталонского клуба хорошие отношения с агентом Холанда Рафаэлой Пиментой.

Напомним, в нынешнем сезоне Холанд принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 29 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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